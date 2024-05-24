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ЛНЗ та Ворскла оголосили стартові склади на матч останнього туру УПЛ

Игорь Чернявский — 24 травня, 14:22
ЛНЗ та Ворскла оголосили стартові склади на матч останнього туру УПЛ

На офіційному сайті Української Прем’єр-ліги з’явилися стартові склади ЛНЗ та Ворскли на матч 30 туру чемпіонату України з футболу-2023/24.

ЛНЗ: Самойленко, Пасіч, Саліху, Муравський, Каплієнко, Бойко, Яшарі, Тілль, Наумець, Молло, Ейнел.

Запасні: Кучеренко, Пеньков, Шестаков, Насонов, Тарасенко, Стасюк, Рибалка, Бар, Олійник, Тищенко, Прядун, Хобленко.

Ворскла: Домолега, Бацула, Павлюк, Рамірес, Пердута, Челядін, Хрипчук, Мякушко, Глущенко, Крупський, Ковталюк.

Запасні: Єрмолов, Ісенко, Корнієнко, Скляр, Галас, Островський, Кане, Толі, Феліпе.

Зазначимо, що для воротаря Ворскли Олександра Домолеги це буде перший матч на дорослому рівні, а Олів’є Тілль уперше зіграє проти колишньої команди — у 2021 році він провів 32 матчі за Ворсклу, відзначившись 12 голами та 7 асистами.

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