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Колос та Верес назвали стартові склади на матч 4 туру УПЛ

Руслан Травкін — 26 серпня, 16:57
Колос та Верес назвали стартові склади на матч 4 туру УПЛ
УПЛ

Офіційний сайт Української Прем’єр-ліги оприлюднив стартові склади Колоса та Вереса на матч 4 туру чемпіонату України-2024/25.

Колос: Мисак, Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков, Гагно, Демченко, Ільїн, Оріховський, Велетень, Безбородько

Запасні: Горох, Пахолюк, Кукош, Шершень, Бойко, Криворучко, Третьяков, Гусол, Салабай, Паулаускас

Верес: Когут, Гакман. Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Куція, Шарай, Луан, Степанюк, Гайдучик

Запасні: Ющишин, Кожухар, Протасевич, Чечер, Мельник, Кльоц, Кучеров, Баран, Дахновський, Лепський, Мравльєвич

Матч відбудеться сьогодні, 26 серпня, початок — о 13:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Верес Колос Чемпіонат України, УПЛ

Колос

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