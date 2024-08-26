Колос та Верес назвали стартові склади на матч 4 туру УПЛ

Офіційний сайт Української Прем’єр-ліги оприлюднив стартові склади Колоса та Вереса на матч 4 туру чемпіонату України-2024/25.

Колос: Мисак, Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков, Гагно, Демченко, Ільїн, Оріховський, Велетень, Безбородько

Запасні: Горох, Пахолюк, Кукош, Шершень, Бойко, Криворучко, Третьяков, Гусол, Салабай, Паулаускас

Верес: Когут, Гакман. Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Куція, Шарай, Луан, Степанюк, Гайдучик

Запасні: Ющишин, Кожухар, Протасевич, Чечер, Мельник, Кльоц, Кучеров, Баран, Дахновський, Лепський, Мравльєвич

Матч відбудеться сьогодні, 26 серпня, початок — о 13:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).