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Відбулось жеребкування кваліфікації Ліги Європи-2024/25

Олександр Булава — 18 червня, 17:56
Відбулось жеребкування кваліфікації Ліги Європи-2024/25

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого відбіркового раунду (Q1) Ліги Європи-2024/25.

Про результати повідомила пресслужба УЄФА.

1 раунд кваліфікації Ліги Європи-2024/25

  • Ботєв Пловдів (Болгарія) — Марібор (Словенія)
  • Ельфсборг (Швеція) — Пафос (Кіпр)
  • Пакш (Угорщина) — Корвінул (Румунія)
  • Шериф Тирасполь (Молдова) — Зіра (Азербайджан)
  • Лапі (Косово) — Вісла Краків (Польща)
  • Ружомберок (Словаччина) — Тобол (Казахстан)

Матчі відбудуться 11 і 18 липня.

Зазначимо, що у Лізі Європи Україну буде представляти криворізький Кривбас, який вступить у боротьбу з 3-го раунду кваліфікації.

Раніше відбулось жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга Європи

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