Відбулось жеребкування кваліфікації Ліги Європи-2024/25
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого відбіркового раунду (Q1) Ліги Європи-2024/25.
Про результати повідомила пресслужба УЄФА.
1 раунд кваліфікації Ліги Європи-2024/25
- Ботєв Пловдів (Болгарія) — Марібор (Словенія)
- Ельфсборг (Швеція) — Пафос (Кіпр)
- Пакш (Угорщина) — Корвінул (Румунія)
- Шериф Тирасполь (Молдова) — Зіра (Азербайджан)
- Лапі (Косово) — Вісла Краків (Польща)
- Ружомберок (Словаччина) — Тобол (Казахстан)
Матчі відбудуться 11 і 18 липня.
Зазначимо, що у Лізі Європи Україну буде представляти криворізький Кривбас, який вступить у боротьбу з 3-го раунду кваліфікації.
Раніше відбулось жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.