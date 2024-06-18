Відбулось жеребкування кваліфікації Ліги Європи-2024/25

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого відбіркового раунду (Q1) Ліги Європи-2024/25.

Про результати повідомила пресслужба УЄФА.

1 раунд кваліфікації Ліги Європи-2024/25

Ботєв Пловдів (Болгарія) — Марібор (Словенія)

Ельфсборг (Швеція) — Пафос (Кіпр)

Пакш (Угорщина) — Корвінул (Румунія)

Шериф Тирасполь (Молдова) — Зіра (Азербайджан)

Лапі (Косово) — Вісла Краків (Польща)

Ружомберок (Словаччина) — Тобол (Казахстан)

Матчі відбудуться 11 і 18 липня.

Зазначимо, що у Лізі Європи Україну буде представляти криворізький Кривбас, який вступить у боротьбу з 3-го раунду кваліфікації.

Раніше відбулось жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.