Визначилися пари 1/4 фіналу Кубку України серед жінок
WomensFootball.com.ua
Сьогодні, 13 вересня, у Будинку футболу в Києві, відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубку України-2024/25 серед жіночих команд.
Про це повідомила Асоціація жіночого футболу України.
Результати жеребкування 1/4 фіналу жіночого Кубку України
- Полісся (Житомир) — Ворскла (Полтава)
- Колос (Ковалівка) — Кривбас (Кривий Ріг)
- Ладомир (Володимир) — Сістерс (Одеса)
- Оболонь (Київ) — Металіст 1925 (Харків)
Базова дата проведення матчів — 16 листопада.
Нагадаємо, попередній розіграш Кубку України виграла Ворскла. У фіналі полтавки з рахунком 2:0 здолали Кривбас.
Нещодавно ворскляни дізналися своїх суперниць у вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25.