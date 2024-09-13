Визначилися пари 1/4 фіналу Кубку України серед жінок

Сьогодні, 13 вересня, у Будинку футболу в Києві, відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубку України-2024/25 серед жіночих команд.

Про це повідомила Асоціація жіночого футболу України.

Результати жеребкування 1/4 фіналу жіночого Кубку України

Полісся (Житомир) — Ворскла (Полтава)

Колос (Ковалівка) — Кривбас (Кривий Ріг)

Ладомир (Володимир) — Сістерс (Одеса)

Оболонь (Київ) — Металіст 1925 (Харків)

Базова дата проведення матчів — 16 листопада.

Нагадаємо, попередній розіграш Кубку України виграла Ворскла. У фіналі полтавки з рахунком 2:0 здолали Кривбас.

Нещодавно ворскляни дізналися своїх суперниць у вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25.