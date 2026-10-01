Сістерс і Поділля вийшли у чвертьфінал Кубку України серед жінок

У четвер, 1 жовтня, відбулися чотири матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу серед жінок сезону-2026/27. Колос завдяки трьом голам у другому таймі вдома розгромив Пантер.

Ще три матчі завершилися перемогами гостей. Маріуполь обіграв хмельницьку ДЮСШ №1, одеські Сістерс виявилися сильнішими за донецький Шахтар, а Полісся розгромило Ужгород.

Кубок України з футболу-2026/27, жінки

1/8 фіналу, 1 жовтня

ДЮСШ №1 (Хмельницький) – Маріуполь – 0:2 (0:1)

Колос – Пантери – 3:0 (0:0)

Шахтар – Сістерс – 1:2 (1:2)

Ужгород – Полісся – 1:5 (0:4)

Решта матчів 1/8 фіналу відбудуться в інші дні. 3 жовтня Металіст 1925 прийме Кривбас, 4 жовтня відбудуться матчі Поділ – Ладомир і ЕМС-Поділля – Юність. Поєдинок ОФКІП – Погорина перенесено на невизначену дату.

Раніше в 11 турі Прайм ліги Шахтар на виїзді обіграв Кривбас 1:0.