Клуби УПЛ підтримали повернення Миная замість Дніпра-1

Більшість клубів УПЛ виступили за те, щоб Минай замінив Дніпро-1.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

На сьогоднішній зустрічі представників клубів УПЛ відбулося голосування щодо варіанту заміни для Дніпра-1. Ідея віддати вакантне місце Минаю підтримали 8 клубів — Верес, Зоря, Інгулець, Кривбас, ЛНЗ, Оболонь, Полісся та Шахтар.

Динамо, Олександрія, Рух, Чорноморець та Колос проголосували за "Турнір чотирьох" — розіграш путівки між Минаєм, Металістом 1925, Лівим берегом та Епіцентром. Карпати та Ворскла утрималися від голосування.