Пономарьов розповів, з ким ЛНЗ проведе спаринги

Новий головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов розповів, що команда вже домовилася про проведення товариських матчів з Колосом, Оболонню та ще кількома клубами, які він не назвав.

Його слова передає XSPORT.

"Дата виходу з відпустки – 23 червня. Будемо готуватись в Черкасах. Буде можливість ознайомитись з базою, познайомитись з хлопцями. Є домовленість про спаринги з Колосом, Оболонню та ще кількома клубами, які приїдуть в Черкаси", – сказав Пономарьов.

Напередодні новий головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов визначився з тренерським штабом, який допомагатиме йому під час роботи в черкаському клубі.

В ЛНЗ за сезон 2024/25 змінилось відразу два наставники. Черкаський клуб розпочинав сезон під керівництвом іспанського фахівця Андреса Карраско, а взимку команду очолив український тренер Роман Григорчук, якого було звільнено одразу після завершення сезону.