Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Пономарьов розповів, з ким ЛНЗ проведе спаринги

Микола Дендак — 15 червня 2025, 11:40
Пономарьов розповів, з ким ЛНЗ проведе спаринги
ФК ЛНЗ

Новий головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов розповів, що команда вже домовилася про проведення товариських матчів з Колосом, Оболонню та ще кількома клубами, які він не назвав.

Його слова передає XSPORT.

"Дата виходу з відпустки – 23 червня. Будемо готуватись в Черкасах. Буде можливість ознайомитись з базою, познайомитись з хлопцями. Є домовленість про спаринги з Колосом, Оболонню та ще кількома клубами, які приїдуть в Черкаси", – сказав Пономарьов.

Напередодні новий головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов визначився з тренерським штабом, який допомагатиме йому під час роботи в черкаському клубі.

В ЛНЗ за сезон 2024/25 змінилось відразу два наставники. Черкаський клуб розпочинав сезон під керівництвом іспанського фахівця Андреса Карраско, а взимку команду очолив український тренер Роман Григорчук, якого було звільнено одразу після завершення сезону.

Колос ЛНЗ Черкаси Оболонь товариський матч Віталій Пономарьов

Віталій Пономарьов

Спортивний директор Руха пояснив, чому команду очолив Федик
Пономарьов представив свій тренерський штаб в ЛНЗ
Пономарьов: Є гравці Руха, які мене цікавлять
Пономарьов розповів, чому обрав ЛНЗ
ЛНЗ призначив Пономарьова на посаду головного тренера

Останні новини