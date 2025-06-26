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Визначилися перші пари плейоф Клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 26 червня 2025, 00:40
Визначилися перші пари плейоф Клубного чемпіонату світу
FIFA

За підсумками чергових матчів групового етапу Клубного чемпіонату світу визначилися перші пари плейоф.

До 1/8 уже кваліфікувалися Палмейрас, Бенфіка, ПСЖ, Фламенгу, Боруссія Дортмунд, Ботафогу, Челсі, Флуміненсе, Інтер Маямі та Баварія.

Попереду на нас очікує всього 6 поєдинків 3 туру групового етапу, в яких визначаться ще 6 учасників плейоф.

Зокрема Ювентус та Манчестер Сіті визначать, хто посяде перше та друге місце в групі G. У групі H лідери квартету Реал Мадрид та Зальцбург зустрінуться в очному матчі, а Аль-Хіляль зіграє з мексиканською Пачукою.

У групі E склаласа схожа ситуація, де лідери Рівер Плейт та Інтер зіграють між собою, а Монтеррей, який відстає на два очки зустрінеться з японською командою Урава.

Пари плейоф Клубного чемпіонату світу

Cup tree provided by Sofascore
Клубний чемпіонат світу

Клубний чемпіонат світу

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