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Капітан Аталанти покине клуб влітку

Олег Дідух — 24 травня 2025, 19:09
Капітан Аталанти покине клуб влітку
Рафаел Толой
ФК Аталанта

Центральний захисник і капітан Аталанти Рафаел Толой покине клуб наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

34-річний італієць бразильського походження виступає за Аталанту з 2015 року. Сумарно провів за клуб 313 матчів у всіх турнірах і забив 14 голів. У 2024 році став разом із командою переможцем Ліги Європи.

На рахунку Толоя 14 матчів за збірну Італії, за яку він дебютував у 2021 році та став чемпіоном Євро-2020.

Захисник покине Аталанту на правах вільного агента, термін дії його контракту завершується наприкінці червня поточного року. Прощальним для Толоя стане матч 38 туру Серії А проти Парми, який відбудеться у неділю, 25 травня.

Раніше повідомлялося про те, що Аталанта запропонувала новий контракт головному тренеру команди Джан П’єро Гасперіні.

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