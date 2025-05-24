Капітан Аталанти покине клуб влітку
Центральний захисник і капітан Аталанти Рафаел Толой покине клуб наприкінці поточного сезону.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
34-річний італієць бразильського походження виступає за Аталанту з 2015 року. Сумарно провів за клуб 313 матчів у всіх турнірах і забив 14 голів. У 2024 році став разом із командою переможцем Ліги Європи.
На рахунку Толоя 14 матчів за збірну Італії, за яку він дебютував у 2021 році та став чемпіоном Євро-2020.
Захисник покине Аталанту на правах вільного агента, термін дії його контракту завершується наприкінці червня поточного року. Прощальним для Толоя стане матч 38 туру Серії А проти Парми, який відбудеться у неділю, 25 травня.
Раніше повідомлялося про те, що Аталанта запропонувала новий контракт головному тренеру команди Джан П’єро Гасперіні.