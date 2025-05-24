Капітан Аталанти покине клуб влітку

Центральний захисник і капітан Аталанти Рафаел Толой покине клуб наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

10 anni insieme.

313 volte, fianco a fianco.

1 maglia, sempre sudata.

Infiniti ricordi.



Grazie Capitano. 🖤💙



10 years together.

313 labors fought, side by side.

One shirt, forever worn with pride.

A legacy, forged in black and blue.



Thank you, Captain. 🖤💙#GoAtalantaGo pic.twitter.com/gIJdvFIDnr — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 23, 2025

34-річний італієць бразильського походження виступає за Аталанту з 2015 року. Сумарно провів за клуб 313 матчів у всіх турнірах і забив 14 голів. У 2024 році став разом із командою переможцем Ліги Європи.

На рахунку Толоя 14 матчів за збірну Італії, за яку він дебютував у 2021 році та став чемпіоном Євро-2020.

Захисник покине Аталанту на правах вільного агента, термін дії його контракту завершується наприкінці червня поточного року. Прощальним для Толоя стане матч 38 туру Серії А проти Парми, який відбудеться у неділю, 25 травня.

Раніше повідомлялося про те, що Аталанта запропонувала новий контракт головному тренеру команди Джан П’єро Гасперіні.