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Температура 39,5 та нудота: зірковий легіонер пропустить матчі збірної України

Олександр Булава — 8 жовтня, 19:40
Температура 39,5 та нудота: зірковий легіонер пропустить матчі збірної України
Андрій Лунін
УАФ

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін не відправився у національну команду через вірусну інфекцію.

Про це повідомляє "Український футбол".

У Луніна внаслідок отруєння виникла вірусна інфекція. Напередодні збору збірної України в нього була температура 39,5, нудота та зберігається нездужання.

У результаті воротар не в змозі не те що грати, а навіть брати участь у навчально-тренувальному процесі.

Зазначається, що ніхто в збірній України не сумнівається в професіоналізмі Луніна та бажанні грати за збірну.

Нагадаємо, Лунін цей сезон розпочинав дублером Тібо Куртуа, але бельгієць зазнав пошкодження, що дозволило українцю отримати ігровий час.

Спочатку Андрій зіграв проти Лілля у Лізі чемпіонів – пропустив лише з пенальті. Потім він відіграв і матч Ла Ліги проти "Вільярреала". Лунін голів не пропускав і отримав солідну оцінку за гру.

Нагадаємо, матчі проти Грузії та Чехії через пошкодження також пропустять Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко, Володимир Бражко та Олександр Піхальонок.

Андрій Лунін Збірна України з футболу

Андрій Лунін

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