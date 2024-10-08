Температура 39,5 та нудота: зірковий легіонер пропустить матчі збірної України

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін не відправився у національну команду через вірусну інфекцію.

Про це повідомляє "Український футбол".

У Луніна внаслідок отруєння виникла вірусна інфекція. Напередодні збору збірної України в нього була температура 39,5, нудота та зберігається нездужання.

У результаті воротар не в змозі не те що грати, а навіть брати участь у навчально-тренувальному процесі.

Зазначається, що ніхто в збірній України не сумнівається в професіоналізмі Луніна та бажанні грати за збірну.

Нагадаємо, Лунін цей сезон розпочинав дублером Тібо Куртуа, але бельгієць зазнав пошкодження, що дозволило українцю отримати ігровий час.

Спочатку Андрій зіграв проти Лілля у Лізі чемпіонів – пропустив лише з пенальті. Потім він відіграв і матч Ла Ліги проти "Вільярреала". Лунін голів не пропускав і отримав солідну оцінку за гру.

Нагадаємо, матчі проти Грузії та Чехії через пошкодження також пропустять Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко, Володимир Бражко та Олександр Піхальонок.