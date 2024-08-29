Збірна Англії оголосила заявку на вересневі матчі в Лізі націй

Виконувач обов’язків головного тренера збірної Англії Лі Карслі визначився із заявкою на стартові матчі Ліги націй проти Ірландії та Фінляндії.

Про це повідомила Футбольна асоціація Англії.

Нападники: Джеррод Боуен (Вест Гем), Еберечі Езе (Крістал Пелес), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Джек Ґріліш (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Ноні Мадуеке (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Зазначимо, що в Лізі націй-2024/25 Англія буде виступати в дивізіоні B, адже в попередньому розіграші "Три леви" посіли останнє місце у квартеті з Італією, Німеччиною та Угорщиною.

7 вересня команда Лі Карслі на виїзді зіграє з Ірландією, а 10-го — прийме Фінляндію. Також у групу з англійцями потрапила Греція.