Збірна Англії оголосила заявку на вересневі матчі в Лізі націй
Виконувач обов’язків головного тренера збірної Англії Лі Карслі визначився із заявкою на стартові матчі Ліги націй проти Ірландії та Фінляндії.
Про це повідомила Футбольна асоціація Англії.
Заявка збірної Англії на вересневі матчі в Лізі націй
Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл).
Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Лівай Колвілл (Челсі), Марк Ґеї (Крістал Пелас), Езрі Конса (Астон Вілла), Валентіно Лівраменто (Ньюкасл), Ріко Льюїс, Джон Стоунз (обидва – Манчестер Сіті), Гаррі Маґвайр (Манчестер Юнайтед).
Півзахисники: Філіп Фоден (Манчестер Сіті), Конор Галлахер (Атлетіко), Ейнджел Гомес (Лілль), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Коул Палмер (Челсі), Деклан Райс (Арсенал), Морган Ґіббс-Вайт (Ноттінгем Форест).
Нападники: Джеррод Боуен (Вест Гем), Еберечі Езе (Крістал Пелес), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Джек Ґріліш (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Ноні Мадуеке (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Оллі Воткінс (Астон Вілла).
Зазначимо, що в Лізі націй-2024/25 Англія буде виступати в дивізіоні B, адже в попередньому розіграші "Три леви" посіли останнє місце у квартеті з Італією, Німеччиною та Угорщиною.
7 вересня команда Лі Карслі на виїзді зіграє з Ірландією, а 10-го — прийме Фінляндію. Також у групу з англійцями потрапила Греція.