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Лунін та Куртуа потрапили у заявку Реала на матч із Сельтою

Олександр Булава — 18 жовтня, 17:05
Лунін та Куртуа потрапили у заявку Реала на матч із Сельтою
Андрій Лунін
ФК Реал

Мадридський Реал оголосив список футболістів, які зможуть зіграти у матчі 10 туру чемпіонаті Іспанії проти Сельти.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У заявку команди потрапив бельгійський голкіпер Тібо Куртуа, який останні поєдинки пропускав через травму. Також у списку український воротар Андрій Лунін, який зміг відновитися після вірусної інфекції.

Зазначимо, що Лунін, за час відсутності Куртуа, отримав ігровий час в матчі з Ліллем в Лізі чемпіонів та зустрічі з Вільярреалом в чемпіонаті.

Реал зіграє із Сельтою у суботу, 19 жовтня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Після 9 турів підопічні Карло Анчелотті розташувалися на другій сходинці Ла Ліги, поступаючись Барселоні на 3 очки. Сельта знаходиться на 9 позиції в турнірній таблиці, маючи 13 залікових пунктів у активі.

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Андрій Лунін

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