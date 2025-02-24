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Анчелотті прокоментував відсутність ігрового часу у Гюлера

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 10:05
Анчелотті прокоментував відсутність ігрового часу у Гюлера
Карло Анчелотті
Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував відсутність ігрового часу у молодої зірки команди Арди Гюлера.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

Італієць заявив, що футболіст не має травми або інших неігрових причин не виходити на поле – це виключно його рішення. Втім, наставник запевнив, що Гюлер отримає свій час на полі в цьому сезоні.

Зазначимо, що востаннє турецький вінгер з'являвся у складі "вершкових" ще 5 лютого, зігравши 76 хвилин проти Леганеса в межах Кубку Іспанії.

У сезоні-2024/25 Гюлер взяв участь у 27 матчах за Реал (976 хвилин), забивши три голи та відзначившись п'ятьма результативними передачами.

Раніше Анчелотті прокоментував боротьбу Реала, Барселони та Атлетико за звання чемпіона Іспанії.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Карло Анчелотті Арда Гюлер

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