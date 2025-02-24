Анчелотті прокоментував відсутність ігрового часу у Гюлера

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував відсутність ігрового часу у молодої зірки команди Арди Гюлера.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

Італієць заявив, що футболіст не має травми або інших неігрових причин не виходити на поле – це виключно його рішення. Втім, наставник запевнив, що Гюлер отримає свій час на полі в цьому сезоні.

🚨🇹🇷 Ancelotti: “Arda Güler has no injury… no issues, he’s ready. He will play”.



Zero minutes in the last 5 games for the Turkish top talent. pic.twitter.com/95d7KCjiGL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2025

Зазначимо, що востаннє турецький вінгер з'являвся у складі "вершкових" ще 5 лютого, зігравши 76 хвилин проти Леганеса в межах Кубку Іспанії.

У сезоні-2024/25 Гюлер взяв участь у 27 матчах за Реал (976 хвилин), забивши три голи та відзначившись п'ятьма результативними передачами.

Раніше Анчелотті прокоментував боротьбу Реала, Барселони та Атлетико за звання чемпіона Іспанії.