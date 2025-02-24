Анчелотті прокоментував відсутність ігрового часу у Гюлера
Карло Анчелотті
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Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував відсутність ігрового часу у молодої зірки команди Арди Гюлера.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
Італієць заявив, що футболіст не має травми або інших неігрових причин не виходити на поле – це виключно його рішення. Втім, наставник запевнив, що Гюлер отримає свій час на полі в цьому сезоні.
Зазначимо, що востаннє турецький вінгер з'являвся у складі "вершкових" ще 5 лютого, зігравши 76 хвилин проти Леганеса в межах Кубку Іспанії.
У сезоні-2024/25 Гюлер взяв участь у 27 матчах за Реал (976 хвилин), забивши три голи та відзначившись п'ятьма результативними передачами.
Раніше Анчелотті прокоментував боротьбу Реала, Барселони та Атлетико за звання чемпіона Іспанії.