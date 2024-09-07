Визначилась бригада арбітрів на матч Чехія — Україна в Лізі націй

На матчі Ліги націй між збірними Чехія та Україна працюватиме шотландська бригада арбітрів.

Про це повідомляє сайт UEFA.

Головним арбітром буде Джон Бітон. Його асистентами визначені Даніель Макфарлен та Девід Макгічі. Четвертим арбітром стане Меттью Макдермід.

Нагадаємо, поєдинок Чехія — Україна відбудеться у вівторок, 10 вересня на стадіоні "Фортуна Арене" у столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Раніше головний тренер команди Сергій Ребров оголосив список гравців, які були викликані на вересневі матчі Ліги націй.