Кропивницькому дозволили проводити матчі УПЛ

Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Української асоціації футболу вніс зміни до списку стадіонів, які можна використовувати у внутрішніх національних турнірах.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Стадіон "Зірка" ім. С. Березкіна у Кропивницькому допущено до змагань у Прем'єр-лізі України. Арена надала документацію на укриття та інші дозволи.

До переліку стадіонів чемпіонату України U-19 додано три нові арени: НТБ ФК "ЛНЗ" (гібридне поле), м. Черкаси; НТБ ФК "ЛНЗ" (штучне поле), м. Черкаси; стадіон ТЦ ФК "Полісся", Станишівське лісництво, Житомирська обл.

Після реконструкції та усунення недоліків до переліку стадіонів Першої ліги внесено "Кудрівку-Арену" (с. Кудрівка, Чернігівська область).

До списку арен Другої ліги внесено стадіон ім. Л. Броварського, м. Самбір, Львівська обл.; стадіон ТЦ ФК "Полісся", Станишівське лісництво, Житомирська обл.

Нагадаємо, нещодавно президент Інгульця Олександр Поворознюк пригрозив лізі знятися з поточного розіграшу, якщо клубу не дозволять грати матчі на новому стадіоні.

Ще у травні він запевняв, що клуб гратиме на новій арені від початку чемпіонату. За його словами, поле на стадіоні готове на 100% вже кілька років, бо на ньому команда проводить тренування.