Вони живуть у своєму світі: Срна не виключив повернення російських клубів

Олександр Булава — 24 лютого 2026, 18:59
Дарійо Срна
фото: ФК Шахтар

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна заявив, що не виключає можливе повернення Росії до міжнародних змагань.

Про це функціонер розповів у коментарі AS.

"Ми втратили 14 гравців, усі клуби в Україні втратили футболістів через правила ФІФА. Вони живуть у своєму світі й жодним чином нам не допомогли. Їхній обов'язок — допомагати футбольним клубам, командам, гравцям. Вони роблять протилежне. Вони займаються бізнесом.

А щодо можливого повернення Росії до змагань – думаю, з ФІФА можливо все. З УЄФА складніше, але з ФІФА…", – розповів Срна.

Участь в актах гуманітарної агресії проти України: президент ФІФА потрапив до бази "Миротворця"

Напередодні Джанні Інфантіно заявив, що ФІФА зобов'язана розглянути питання зняття бану з російських команд, принаймні на молодіжному рівні, наголосивши на марності такої заборони.

Глава ФІФА висловив упевненість у тому, що "можливість для дівчаток та хлопчиків із Росії грати у футбол в інших частинах Європи пішла б на користь".

Нагадаємо, у лютому 2022 року ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули російські збірні та клуби від участі у міжнародних змаганнях на невизначений термін через воєнне вторгнення РФ в Україну.

УЄФА та ФІФА неодноразово підіймали тему про їх повернення, проте низка футбольних асоціацій виступають категорично проти такого рішення.

