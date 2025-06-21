Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

На 40% команда видозміниться, – спортдир клубу УПЛ розповів про кадрову ситуацію в команді

Микола Дендак — 21 червня 2025, 09:13
На 40% команда видозміниться, – спортдир клубу УПЛ розповів про кадрову ситуацію в команді
ФК Оболонь

Спортивний директор київської Оболоні Олег Мазуренко заявив, що в сезоні-2025/26 команда зміниться на 40%. "Пивовари" шукатимуть підсилення в кожну ланку.

Його слова передає Український футбол.

"Кістяк команди залишиться. На 40% команда видозміниться. Деяким гравцям вирішили не пропонувати нові угоди, а дехто не захотів. Не буду називати прізвищ. Скоро все почуєте від офіційних джерел.

Посилювати склад треба. Шукаємо у кожну ланку. Брати заради кількості ми точно не будемо. Деяким футболістам надійшла пропозиція від Оболоні, чекаємо їх фінального рішення. За кимось полювали останні пів року. Молоді гравці з досвідом гри в УПЛ нам би дуже допомогли зараз. Трансферний ринок в таких моментах потребує тиші", – сказав Мазуренко.

Раніше повідомлялося, що Оболонь запланувала 9 контрольних матчів в межах першого навчально-тренувального збору, який стартує 28 червня.

Нагадаємо, раніше київський клуб оголосив про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди. Він вже очолив Буковину.

Напередодні "пивовари" підписали півзахисника Руслана Черненка.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Олег Мазуренко

Чемпіонат України, УПЛ

Зоря підсилила склад боснійським захисником
Олександрія оголосила про відхід Філіппова
Металіст 1925 призначив нового головного тренера
Це вплинуло на моє рішення: Шищенко пояснив, чому проміняв Оболонь на Буковину
Дебютант УПЛ припинить співпрацю одразу з чотирма футболістами – ЗМІ

Останні новини