На 40% команда видозміниться, – спортдир клубу УПЛ розповів про кадрову ситуацію в команді
Спортивний директор київської Оболоні Олег Мазуренко заявив, що в сезоні-2025/26 команда зміниться на 40%. "Пивовари" шукатимуть підсилення в кожну ланку.
Його слова передає Український футбол.
"Кістяк команди залишиться. На 40% команда видозміниться. Деяким гравцям вирішили не пропонувати нові угоди, а дехто не захотів. Не буду називати прізвищ. Скоро все почуєте від офіційних джерел.
Посилювати склад треба. Шукаємо у кожну ланку. Брати заради кількості ми точно не будемо. Деяким футболістам надійшла пропозиція від Оболоні, чекаємо їх фінального рішення. За кимось полювали останні пів року. Молоді гравці з досвідом гри в УПЛ нам би дуже допомогли зараз. Трансферний ринок в таких моментах потребує тиші", – сказав Мазуренко.
Раніше повідомлялося, що Оболонь запланувала 9 контрольних матчів в межах першого навчально-тренувального збору, який стартує 28 червня.
Нагадаємо, раніше київський клуб оголосив про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди. Він вже очолив Буковину.
Напередодні "пивовари" підписали півзахисника Руслана Черненка.