На 40% команда видозміниться, – спортдир клубу УПЛ розповів про кадрову ситуацію в команді

Спортивний директор київської Оболоні Олег Мазуренко заявив, що в сезоні-2025/26 команда зміниться на 40%. "Пивовари" шукатимуть підсилення в кожну ланку.

Його слова передає Український футбол.

"Кістяк команди залишиться. На 40% команда видозміниться. Деяким гравцям вирішили не пропонувати нові угоди, а дехто не захотів. Не буду називати прізвищ. Скоро все почуєте від офіційних джерел.

Посилювати склад треба. Шукаємо у кожну ланку. Брати заради кількості ми точно не будемо. Деяким футболістам надійшла пропозиція від Оболоні, чекаємо їх фінального рішення. За кимось полювали останні пів року. Молоді гравці з досвідом гри в УПЛ нам би дуже допомогли зараз. Трансферний ринок в таких моментах потребує тиші", – сказав Мазуренко.