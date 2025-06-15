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Оболонь продовжила контракт з основним півзахисником

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 12:00
Оболонь продовжила контракт з основним півзахисником
Руслан Черненко
Оболонь

Київська Оболонь оголосила про підписання контракту з півзахисником Русланом Черненком.

Про це повідомила пресслужба столичного колективу.

Угода розрахована до літа 2026 року. Минулого сезону хавбек зіграв за Оболонь 27 матчів у межах чемпіонату України та 2 в Кубку країни.

Черненко приєднався до "пивоварів" у 2022 році та за цей час зіграв 80 матчів, забивши 8 голів та відзначившись 9 асистами.

Нагадаємо, раніше київський клуб оголосив про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Руслан Черненко

Руслан Черненко

Оболонь продовжила контракт з лідером команди
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