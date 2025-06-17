Оболонь під час навчально-тренувального збору проведе 9 спарингів: відомі суперники

Оболонь запланувала 9 контрольних матчів в межах першого навчально-тренувального збору, який стартує 28 червня.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

26 червня команда пройде медогляд, а збори проведе з 28 червня до 26 липня на "Оболоні-Арені" та у Бучі.

Суперниками будуть ЛНЗ, Кудрівка, Нива (2 матчі), Чорноморець, Верес (2 матчі), Епіцентр та Полтава.

Нагадаємо, раніше київський клуб оголосив про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди.

Напередодні "пивовари" підписали півзахисника Руслана Черненка.