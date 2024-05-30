Спортдиректор Баварії: Компані — один із найцікавіших тренерів у Європі

Спортивний директор Баварії Макс Еберль розповів про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера.

Слова функціонера цитує журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

"Ми знайшли одного з найцікавіших тренерів у Європі. Переговори одразу набули напруженого характеру. Ми обидва відчували, що налаштовані здійснити цю угоду. Бернлі не хотів його відпускати", — cказав Еберль.

🔴 Max Eberl about Vincent #Kompany:



„We have found one of the most interesting coaches in Europe. The discussions were immediately intense. We both felt that we were eager for this task. Burnley was reluctant to let him go.“ @SkySportDE 🇩🇪🇧🇪 pic.twitter.com/PiW0Pxbq09 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 30, 2024

Нагадаємо, напередодні Компані став новим головним тренером Баварії замість Томаса Тухеля. Сторони уклали угоду до 2027 року.

Попереднім клубом екскапітана Манчестер Сіті був Бернлі. В сезоні-2022/23 бельгієць вивів "кларетових" в АПЛ, але не зміг втримати команду у вищому дивізіоні.

Також Компані очолював рідний Андерлехт, але не досяг значних успіхів. Цікаво, що Пеп Гвардіола схвально відгукувався про діяльність Венсана та називав його майбутнім тренером Манчестер Сіті.