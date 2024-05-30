Спортдиректор Баварії: Компані — один із найцікавіших тренерів у Європі
Спортивний директор Баварії Макс Еберль розповів про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера.
Слова функціонера цитує журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
"Ми знайшли одного з найцікавіших тренерів у Європі. Переговори одразу набули напруженого характеру. Ми обидва відчували, що налаштовані здійснити цю угоду. Бернлі не хотів його відпускати", — cказав Еберль.
Нагадаємо, напередодні Компані став новим головним тренером Баварії замість Томаса Тухеля. Сторони уклали угоду до 2027 року.
Попереднім клубом екскапітана Манчестер Сіті був Бернлі. В сезоні-2022/23 бельгієць вивів "кларетових" в АПЛ, але не зміг втримати команду у вищому дивізіоні.
Також Компані очолював рідний Андерлехт, але не досяг значних успіхів. Цікаво, що Пеп Гвардіола схвально відгукувався про діяльність Венсана та називав його майбутнім тренером Манчестер Сіті.