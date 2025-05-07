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Тоттенгем втратив ключового хавбека до кінця сезону

Олег Дідух — 7 травня 2025, 18:32
Тоттенгем втратив ключового хавбека до кінця сезону
Джеймс Меддісон
Getty Images

Основний півзахисник англійського Тоттенгем Джеймс Меддісон вибув до кінця поточного сезону через травму коліна.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Минулого тижня Меддісон отримав травму коліна у матчі Ліги Європи проти Буде/Глімт. Тепер же стало відомо, що травма серйозна, відновлення займе три місяці. При цьому, лікарі дійшли до висновку, що операція 28-річному англійському хавбеку на знадобиться.

У поточному сезоні на рахунку Меддісона 12 голів і 11 асистів у 45 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах. Контракт хавбека діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що у наступному сезоні "Шпор" може очолити нинішній головний тренер Фулгема Марку Сілва.

Меддісон Тоттенгем травма

Меддісон

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