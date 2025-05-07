Тоттенгем втратив ключового хавбека до кінця сезону
Джеймс Меддісон
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Основний півзахисник англійського Тоттенгем Джеймс Меддісон вибув до кінця поточного сезону через травму коліна.
Про це повідомляє Бен Джейкобс.
Минулого тижня Меддісон отримав травму коліна у матчі Ліги Європи проти Буде/Глімт. Тепер же стало відомо, що травма серйозна, відновлення займе три місяці. При цьому, лікарі дійшли до висновку, що операція 28-річному англійському хавбеку на знадобиться.
У поточному сезоні на рахунку Меддісона 12 голів і 11 асистів у 45 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах. Контракт хавбека діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 50 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про те, що у наступному сезоні "Шпор" може очолити нинішній головний тренер Фулгема Марку Сілва.