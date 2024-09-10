Ігнатенко з перемоги дебютував за Слован

Слован із Братислави з Данилом Ігнатенко у складі здобув впевнену перемогу у матчі другого раунду Кубка Словаччини.

Кубок Словаччини-2024/25

Другий раунд, 10 вересня

Нітра — Слован 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 — Метсоко (9), 0:2 — Медвєдєв (24), 0:3 — Мак (27), 0:4 — Ісаак (74), 0:5 — Ісаак (89)

Український хавбек Данило Ігнатенко вийшов на поле у стартовому складі.

Борис Кітка, асистент головного тренера, розповів, що думає про дебют Ігнатенка.

"Данило – класична "шістка". Гравець, який дуже добре покриває простір перед захисниками. Він провів багато ігор за Бордо, і ми вже знаємо з досвіду Джаба Канкава, який також прийшов із Ліги 2, наскільки там складна конкуренція.

Ми віримо, що він швидко адаптується і добре увійде в нашу команду. Ми будемо використовувати будь-яку можливість, щоб дати йому ігрову практику. Тому припускаємо, що в кубку він вийде на поле на якийсь тайм", — сказав Кітка.