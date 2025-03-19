Видно, що він незадоволений тим, що його перетримують: Скрипник – про перспективи Судакова

Відомий український тренер Віктор Скрипник висловився щодо півзахисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова, зазначивши, що він готовий вирушити підкорювати Європу.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"Хто з гравців УПЛ готовий до переходу в топ-чемпіонат? Номер один – це Судаков. Якщо він ще трохи пересидить у Шахтарі, то потім йому буде важко перейти в Європу, хіба що у Францію. Мої команди часто грали проти Георгія, і я бачив у його очах бажання - він хоче перейти в сильніший чемпіонат.

Тим паче, його друг Мудрик поїхав у Челсі за велику суму. Зрозуміло, що такі гравці потрібні тренеру донецького клубу, але видно, що Судаков незадоволений тим, що його перетримують. Зараз саме час, щоб йому піти", – зазначив тренер.

Також Скрипник згадав і нападника Динамо Володимира Бражка.

"Той же Бражко. Щоправда, в Динамо Володимир грає не так яскраво, як у Зорі. У збірній він теж не виконує роль першої скрипки. Ось Забарний грав практично без спадів і Борнмут вчасно його придбав. У топлігах не можна грати на 70%, завжди потрібно повністю віддаватися на полі", – вважає Скрипник.

Раніше тренер заявив, що в збірній України з футболу чимало лідерів. Зокрема, це Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський та Роман Яремчук.

Перша зустріч між збірними України та Бельгії відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.