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Видно, що він незадоволений тим, що його перетримують: Скрипник – про перспективи Судакова

Олексій Мурзак — 19 березня 2025, 20:26
Видно, що він незадоволений тим, що його перетримують: Скрипник – про перспективи Судакова
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Відомий український тренер Віктор Скрипник висловився щодо півзахисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова, зазначивши, що він готовий вирушити підкорювати Європу.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"Хто з гравців УПЛ готовий до переходу в топ-чемпіонат? Номер один – це Судаков. Якщо він ще трохи пересидить у Шахтарі, то потім йому буде важко перейти в Європу, хіба що у Францію. Мої команди часто грали проти Георгія, і я бачив у його очах бажання - він хоче перейти в сильніший чемпіонат.

Тим паче, його друг Мудрик поїхав у Челсі за велику суму. Зрозуміло, що такі гравці потрібні тренеру донецького клубу, але видно, що Судаков незадоволений тим, що його перетримують. Зараз саме час, щоб йому піти", – зазначив тренер.

Також Скрипник згадав і нападника Динамо Володимира Бражка.

"Той же Бражко. Щоправда, в Динамо Володимир грає не так яскраво, як у Зорі. У збірній він теж не виконує роль першої скрипки. Ось Забарний грав практично без спадів і Борнмут вчасно його придбав. У топлігах не можна грати на 70%, завжди потрібно повністю віддаватися на полі", – вважає Скрипник.

Раніше тренер заявив, що в збірній України з футболу чимало лідерів. Зокрема, це Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський та Роман Яремчук.

Перша зустріч між збірними України та Бельгії відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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