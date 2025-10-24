Скрипник – про матч з Вересом: Думали, що само туди залетить

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипника вважаєш, що його команда зробила недостатньо для перемоги.

Про це наставник сказав під час післяматчевої пресконференції.

"Голи не забили. Сумно, напевно, хлопці засмучені. Шанси, які в нас були в 1-му таймі, – можна було закрити цю гру. Потім вилучення, 2-й тайм. Кожен думає, що воно зараз само залетить туди. А ті хлопці згуртувалися. Їх менше стало попереду, але не позаду, так що… На жаль, не забили сьогодні", – сказав тренер.

Луганська Зоря у виїзному матчі проти рівненського Вереса створила багато моментів, однак не змогла відзначитися забитим мʼячем, попри те, що суперник грав у меншості цілий другий тайм.

Після 10 матчів Української Премʼєр-ліги Зоря має в своєму активні 13 очок.

Раніше Олександрія в домашньому матчі поступилася Епіцентру.