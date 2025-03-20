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Україна – Бельгія: Ребров назвав склад на перший матч плейоф Ліги націй

Денис Шаховець — 20 березня 2025, 20:30
Україна – Бельгія: Ребров назвав склад на перший матч плейоф Ліги націй
УАФ/Дан Балашов

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі складом на перший поєдинок проти команди Бельгії за право грати наступного сезону в дивізіоні А Ліги націй.

Стартовий склад України: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний – Циганков, Зінченко, Шапаренко, Судаков – Яремчук.

Запасні: Трубін, Різник, Михайліченко, Сич, Сваток, Ярмоленко, Ванат, Буяльський, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко

Зазначимо, що з перших хвилин у воротах гратиме голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, для якого це перший матч за національну команду після розгромної поразки від Румунії (0:3) на Євро-2024.

УАФ

Перший матч плейоф Ліги націй Україна – Бельгія пройде в іспанській Мурсії на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Поєдинок у відповідь відбудеться у бельгійському Генку в неділю, 23 березня. Переможець двоматчевого протистояння отримає право грати в елітному дивізіоні Ліги націй у наступному сезоні.

Команда, яка зазнає поразки за підсумком двох зустрічей, гратиме в наступному сезоні в дивізіоні B Ліги націй. Саме в ньому українська збірна виступала на груповому етапі поточного сезону й посіла 2 місце у квартеті.

Нагадаємо, раніше до фінальної заявки України на матч проти Бельгії не потрапили нападник італійської Роми Артем Довбик, який напередодні підхопив вірус, та захисник Шахтаря Валерій Бондар.

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