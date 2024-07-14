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Їх не зупинити: Комо націлився на підписання Депая та Марсьяля

Владислав Уткін — 14 липня, 11:29
Їх не зупинити: Комо націлився на підписання Депая та Марсьяля

Італійський Комо намагається підписати двох відомих нападників: нідерландця Мемфіса Депая та француза Антоні Марсьяля.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Зазначається, що Депай сумнівається у пропозиції італійського клубу. Комо також розпочав переговори з Марсьялем, який поки що роздумує.

Зазначимо, Депай та Марсьяль є вільними агентами після того, як вони покинули Атлетико Мадрид та Манчестер Юнайтед відповідно.

Напередодні ми повідомляли, що іменитий французький захисник Рафаель Варан невдовзі перейде в Комо.

Нагадаємо, клуб очолює колишній іспанський футболіст Секс Фабргеас. В останньому сезоні Комо під його керівництвом посів 2 місце у Серії Б та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.

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Марсьяль

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