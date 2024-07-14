Їх не зупинити: Комо націлився на підписання Депая та Марсьяля
Італійський Комо намагається підписати двох відомих нападників: нідерландця Мемфіса Депая та француза Антоні Марсьяля.
Про це повідомив Ніколо Скіра.
Зазначається, що Депай сумнівається у пропозиції італійського клубу. Комо також розпочав переговори з Марсьялем, який поки що роздумує.
Зазначимо, Депай та Марсьяль є вільними агентами після того, як вони покинули Атлетико Мадрид та Манчестер Юнайтед відповідно.
Напередодні ми повідомляли, що іменитий французький захисник Рафаель Варан невдовзі перейде в Комо.
Нагадаємо, клуб очолює колишній іспанський футболіст Секс Фабргеас. В останньому сезоні Комо під його керівництвом посів 2 місце у Серії Б та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.