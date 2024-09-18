АЕК оголосив про підписання Марсьяля

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль продовжить кар’єру у грецькому АЕК.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови трансферу не розголошуються, але раніше повідомлялося, що футболіст підпише контракт терміном не 3 роки.

Варто зазначити, що гравець перейшов на правах вільного агента, оскільки в кінці сезону-2023/24 він покинув Манчестер Юнайтед, за який він виступав з 2015 року (з перервою на півсезонну оренду в Севільї у 2022-му). У 317 матчах у складі "червоних дияволів" Марсьяль забив 90 голів та віддав 47 асистів.

До переходу в МЮ Антоні грав за Ліон та Монако. Також нападник раніше викликався в національну збірну Франції. На його рахунку 2 голи у 30 поєдинках.