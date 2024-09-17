Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Їде з ярмарку: Марсьяль знайшов собі новий клуб

Ігор Чернявський — 17 вересня, 15:15
Їде з ярмарку: Марсьяль знайшов собі новий клуб

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль продовжить кар’єру у грецькому АЕК.

Про це повідомив журналіст Relevo Маттео Моретто.

За його інформацією, 28-річний форвард і афінський клуб досягли усної домовленості щодо переходу на правах вільного агента.

Попереднім клубом француза був Манчестер Юнайтед, за який він виступав з 2015 року (з перервою на півсезонну оренду в Севільї у 2022-му). У 317 матчах у складі "червоних дияволів" Марсьяль забив 90 голів та віддав 47 асистів.

До переходу в МЮ Антоні грав за Ліон та Монако. Також нападник раніше викликався в національну збірну Франції. На його рахунку 2 голи у 30 поєдинках.

Манчестер Юнайтед Марсьяль

Марсьяль

Безкоштовна допомога. Топ-10 вільних агентів, за якими полюють найкращі клуби
Їх не зупинити: Комо націлився на підписання Депая та Марсьяля
Марсьяль покине Манчестер Юнайтед після завершення сезону
Манчестер Юнайтед не буде продовжувати контракт із Марсьялем
Манчестер Юнайтед може підписати заміну Марсьяля

Останні новини