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Скажу неправду, якщо стверджуватиму, що я не гей: звільнений арбітр АПЛ зробив камінг-аут

Володимир Максименко — 28 січня 2025, 09:27
Ексарбітр АПЛ Девід Кут зробив камінг-аут
Девід Кут
Getty images

Колишній суддя АПЛ Девід Кут прокоментував свою поведінку на скандальному відео, де він вживає наркотичні препарати та знайшов поясненням тому, що не зміг втримати себе у руках.

Слова Кута наводить ESPN.

"За часів своєї роботи в АПЛ я піддавався великій кількості образних виразів. Моя сексуальна орієнтація – не єдина причина, через яку я опинився у цій ситуації. Втім, якщо я скажу, що я не гей – це буде брехня.

Коли я був молодим, то приховував як свої емоції, так і свою орієнтацію. Дуже гарне вміння, як для арбітра, та погане, як для людини.

Я хочу перепросити перед усіма, кого я образив своїми діями тоді. Ви все самі бачили – я був нетверезим", – резюмував ексарбітр.

Зазначимо, що після цього інциденту PGMOL негайно звільнила Кута.

Девід був арбітром АПЛ з 2018 року та встиг провести 112 матчів в якості головного арбітра.

Раніше повідомлялось, що Кут не має наміру оскаржувати своє звільнення.

Чемпіонат Англії, АПЛ Девід Кут камінг-аут

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