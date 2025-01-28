Скажу неправду, якщо стверджуватиму, що я не гей: звільнений арбітр АПЛ зробив камінг-аут

Колишній суддя АПЛ Девід Кут прокоментував свою поведінку на скандальному відео, де він вживає наркотичні препарати та знайшов поясненням тому, що не зміг втримати себе у руках.

Слова Кута наводить ESPN.

"За часів своєї роботи в АПЛ я піддавався великій кількості образних виразів. Моя сексуальна орієнтація – не єдина причина, через яку я опинився у цій ситуації. Втім, якщо я скажу, що я не гей – це буде брехня.



Коли я був молодим, то приховував як свої емоції, так і свою орієнтацію. Дуже гарне вміння, як для арбітра, та погане, як для людини.



Я хочу перепросити перед усіма, кого я образив своїми діями тоді. Ви все самі бачили – я був нетверезим", – резюмував ексарбітр.