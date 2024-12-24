Скандальний арбітр АПЛ не буде оскаржувати рішення PGMOL

Колишній арбітр АПЛ Девід Кут вирішив не оскаржувати рішення PGMOL про своє звільнення.

Про це повідомляє BBC.

Разом із тим, Кут відмовився давати будь-які коментарі стосовно рішення регулюючого органу.

Нагадаємо, арбітра було звільнено після оприлюднення відео, на якому Кут нюхає наркотичні речовини та ображає Юргена Клоппа.

Девід був арбітром АПЛ з 2018 року та встиг провести 112 матчів в якості головного арбітра.

Раніше повідомлялось, що англійські фанати побудували теорію щодо впливу голови комітету арбітрів на рішення своїй підопічних в режимі онлайн.