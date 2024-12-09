Матюкав Клоппа та нюхав наркотики: АПЛ звільнила скандального рефері

Рефері Девід Кут був звільнений PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) через скандальні відео, на яких він ображав колишнього тренера Ліверпуля Юргена Клоппа лайливими словами і, ймовірно, нюхав наркотичні речовини.

Про це повідомляє Sky Sports.

Футбольна асоціація Англії розпочала власне розслідування проти 42-річного арбітра.

PGMOL зробила заяву, вказавши, що "після завершення ретельного розслідування поведінки Девіда Кута трудові відносини були припинені сьогодні з негайним набранням чинності. Кут серйозно порушив положення свого трудового контракту".

🚨 The video of David Coote sniffing white powder. 😨



(Source: @TheSunFootball) pic.twitter.com/N8w33nUvaV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 13, 2024

David coote ladies and gentlemen pic.twitter.com/WDHc36a7Mn — Josh (@Josh97LFC) November 11, 2024

Вказано, що у нього буде можливість оскаржити рішення про своє звільнення.