Марокканський футболіст зірвав свій трансфер у російський клуб, бо в нього "вселився демон"

Футбольний світ отримав одну з найдивніших трансферних історій сезону. Марокканський півзахисник Хамза Сахі зірвав свій перехід до російського Оренбурга, заявивши, що в нього вселився демон.

Клуб Відад з Касабланки вже погодив продаж гравця. Угода була вигідна всім сторонам: марокканці могли заробити на футболісті, який давно не грає через конфлікт із керівництвом, а сам Сахі отримував шанс відновити кар'єру. До того ж у Оренбурзі виступає його співвітчизник і колишній одноклубник Фахд Муфі.

Однак у вирішальний момент трансфер пішов шкереберть. За інформацією російських ЗМІ, Сахі раптово вимкнув телефон і зник на кілька днів. Згодом футболіст пояснив свою відсутність "містичними причинами", заявивши, що перебував під впливом демона.

Паралельно гравець намагався змінити умови угоди: він пообіцяв перейти до Оренбурга пізніше – вже в статусі вільного агента, але зажадав зарплату в півтора раза вищу, ніж було домовлено раніше.

Не дурні люди у Відаді швидко зрозуміли маневр і відреагували жорстко – Сахі відсторонили від тренувань, зборів та матчів до кінця сезону.

Тим не менш футболіст зараз займається тим, що скиглить у соцмережах про "несправедливість" вчинку, сидячи вдома. Але навіть фанати у соцмережах не сильно вірять у слова гравця після трюку з демоном.

