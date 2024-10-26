Романо підтвердив перехід Балотеллі в Дженоа

Скандальний італійський форвард Маріо Балотеллі найближчим часом стане гравцем Дженоа.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🔴🔵 Mario Balotelli to Genoa, here we go! Deal in place to sign Italian striker on contract valid until June 2025.



Balotelli has been waiting for 20 days as he only wanted Genoa, he spoke several times to Alberto Gilardino…



…and now joins as free agent on reduced salary. pic.twitter.com/y5aZnMYmzH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2024

За його інформацією, контракт 34-річного форварда буде розрахований до літа 2025 року. Ексгравець збірної Італії чекав 20 днів і хотів перейти саме в Дженоа. Він неодноразово розмовляв з головним тренером команди Альберто Джилардіно і погодився на пониження зарплати.

Раніше повідомлялося, що Балотеллі заробить 250 тисяч євро плюс бонуси. Форвард перейде в Дженоа в статусі вільного агента, який він отримав влітку поточного року, коли покинув Адана Демірспор.

Нагадаємо, однією з причин виходу Дженоа на ринок вільних агентів стала важка травма Руслана Малиновського. Раніше клуб уже підписав Гастона Перейро.