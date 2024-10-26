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Романо підтвердив перехід Балотеллі в Дженоа

Олег Дідух — 26 жовтня, 20:47
Романо підтвердив перехід Балотеллі в Дженоа
Маріо Балотеллі

Скандальний італійський форвард Маріо Балотеллі найближчим часом стане гравцем Дженоа.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, контракт 34-річного форварда буде розрахований до літа 2025 року. Ексгравець збірної Італії чекав 20 днів і хотів перейти саме в Дженоа. Він неодноразово розмовляв з головним тренером команди Альберто Джилардіно і погодився на пониження зарплати.

Раніше повідомлялося, що Балотеллі заробить 250 тисяч євро плюс бонуси. Форвард перейде в Дженоа в статусі вільного агента, який він отримав влітку поточного року, коли покинув Адана Демірспор.

Нагадаємо, однією з причин виходу Дженоа на ринок вільних агентів стала важка травма Руслана Малиновського. Раніше клуб уже підписав Гастона Перейро.

Маріо Балотеллі Дженоа Фабріціо Романо

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