Називав бабусь "суч*ами" і жорстко тролив Лукаку: згадуємо найкращі пости легенди Наполі в Інстаграмі

Легенда Наполі та збірної Бельгії Дріс Мертенс несподівано оголосив про завершення кар'єри, шокувавши фанатів.

38-річний футболіст за свій довгий футбольний шлях не тільки зумів стати найкращим бомбардиром в історії неаполітанського клубу, але й запам'ятався видатним почуттям гумору.

"Чемпіон" вирішив згадати усі креативні дописи Мертенса у соцмережах, тим самим креативно провівши легендарного бельгійця на заслужену "пенсію".

Мало хто знає, але Дріс став одним із перших гравців-коміків в Інстаграмі, виставляючи доволі несподівані і подекуди "чорнушні" публікації на своїй сторінці.

Перший хіт бельгійця – спільне фото із бабусями, яке він підписав: "Шопінг з моїми суч*ами".

Звісно, це ще не все. Футболіст робив у соцмережах посилання на відомі фото із фільмів 18+, де сидів в оточенні чорношкірих хлопців, а також просто показував, як грає у приставку.

Не забував Мертенс і тролити своїй одноклубників. Якось нападник виставив фото з Лукаку, який стоїть перед ним на колінах біля паху, а також запостив знімок "поцілунку" з Фабіаном Руїсом. І все це він назвав "подякою за асисти".

З останнього "хіта" Дріса було фото дружини, яке мало романтичний контекст, але гравець знову все перевів у жарти. Перед від'їздом у збірну нападник показав кохану у кафе, написавши, що буде сумувати не тільки за нею, але й за її грудьми.

Нагадаємо, в останньому своєму сезоні Мертенс провів 52 матчі за Галатасарай в усіх турнірах, в яких забив 6 голів та віддав 21 асист.

Раніше повідомлялося, що легендарний футболіст Баварії Томас Мюллер попрощався із німецькими фанатами, розповівши вульгарний анекдот.