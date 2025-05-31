Найкращий бомбардир Наполі в історії може завершити кар'єру

Бельгійський вінгер Дріс Мертенс може завершити професійну кар'єру.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі гравець роздумує щодо свого майбутнього після відходу з Галатасарая, де в Мертенса завершиться контракт 30 червня.

Про клуби, де бельгієць може продовжити кар'єру не повідомляється. До переходу в Галатасарай Дріс Мертенс виступав за Наполі.

За 9 років у Неаполі бельгійський вінгер провів 397 матчів та забив 184 голів, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу.

Dries #Mertens is reflecting on his future. There is the possibility to retire from football as player on the table. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2025

У нинішньому сезоні Мертенс провів 52 матчі за Галатасарай в усіх турнірах, забив 6 голів та віддав 21 асист.