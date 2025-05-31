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Найкращий бомбардир Наполі в історії може завершити кар'єру

Станіслав Лисак — 31 травня 2025, 17:58
Дріс Мертенс
Дріс Мертенс
Getty Images

Бельгійський вінгер Дріс Мертенс може завершити професійну кар'єру.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі гравець роздумує щодо свого майбутнього після відходу з Галатасарая, де в Мертенса завершиться контракт 30 червня.

Про клуби, де бельгієць може продовжити кар'єру не повідомляється. До переходу в Галатасарай Дріс Мертенс виступав за Наполі.

За 9 років у Неаполі бельгійський вінгер провів 397 матчів та забив 184 голів, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу.

У нинішньому сезоні Мертенс провів 52 матчі за Галатасарай в усіх турнірах, забив 6 голів та віддав 21 асист.

Галатасарай Дріс Мертенс Наполі

Дріс Мертенс

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