Найкращий бомбардир Наполі в історії може завершити кар'єру
Дріс Мертенс
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Бельгійський вінгер Дріс Мертенс може завершити професійну кар'єру.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Наразі гравець роздумує щодо свого майбутнього після відходу з Галатасарая, де в Мертенса завершиться контракт 30 червня.
Про клуби, де бельгієць може продовжити кар'єру не повідомляється. До переходу в Галатасарай Дріс Мертенс виступав за Наполі.
За 9 років у Неаполі бельгійський вінгер провів 397 матчів та забив 184 голів, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу.
У нинішньому сезоні Мертенс провів 52 матчі за Галатасарай в усіх турнірах, забив 6 голів та віддав 21 асист.