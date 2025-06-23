Найкращий бомбардир в історії Наполі оголосив про завершення кар'єрі

Найкращий бомбардир в історії Наполі та гравець Галатасарая Дріс Мертенс оголосив про завершення кар'єри.

Про це бельгієць заявив у своєму зверненні до іншої легенди Наполі Марека Гамшика, у прощальному матчі якого зіграє сам Мертенс.

"Марек Гамшик, я з нетерпінням чекаю останнього матчу з тобою. Я закінчив грати, тож взую бутси востаннє. Ти завжди залишишся моїм капітаном і найсильнішим гравцем, з яким я коли-небудь грав. Я з нетерпінням чекаю, щоб зіграти з тобою", – сказав Мертенс.

За 9 років у Неаполі бельгійський вінгер провів 397 матчів та забив 184 голів, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу.

У нинішньому сезоні Мертенс провів 52 матчі за Галатасарай в усіх турнірах, забив 6 голів та віддав 21 асист.

Окрім того, Дріс Мертенс був частиною того самого "золотого покоління" збірної Бельгії. У період з 2011 по 2022 рік вінгер провів за "червоних дияволів" 109 матчів, забив 21 гол та віддав 33 асисти.

Кар'єру в збірній Мертенс завершив після чемпіонату світу-2022, де Бельгія не зуміла подолати стадію групового етапу у квартеті з Марокко, Хорватією та Канадою.