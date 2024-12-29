Пив кров порнозірки, попався на кокаїні і досі винний 17 млн: все про найгучніший допінг-скандал Челсі до Мудрика

Михайлу Мудрику дуже пощастило, що Челсі вже не керують росіяни.

Адріан Муту це пережив.

Давним-давно він завалив допінг-тест; виставив Романа Абрамовича дурнем перед Жозе Моурінью, і що далі? Безкінечні суди, де адвокати олігарха знищили футболіста, який наробив дурниць, звісно, та інші йому б давно їх пробачили – тільки не росіяни.

У 2018-му в Європейському суді з прав людини вони вкотре його здолали, залишивши в силі борг перед Челсі – 17,173,990 євро.

"Це не питання волі. Я готовий працювати на них і віддати частину грошей на благодійність в Румунії або Англії. Але такої суми в мене нема", – бідкався Адріан.

Вигнання Абрамовича з Челсі та АПЛ в 2022-му врятувало його від банкрутства і розпродажу всього майна, бо Тодду Боелі, здається, це нецікаво.

А з чого все почалося?

З помилок юності, як майже завжди.

Happy birthday to ex-Chelsea striker Adrian Mutu. Here's some of his career highlights:



💊 Banned twice for drugs

🇷🇴 Banned forever from his national team

🩸 He once drank the blood of a porn star he was dating to be better in bed

🤑 He got a €17m fine

⚽️ Scored 161 goals pic.twitter.com/7O5zJVGnm6 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 8, 2024

***

Першими агентами Муту були брати Джованні та Віктор Бекалі.

"Ви повинні зрозуміти – він був суперсенсацією. Аби відправити його до Динамо Бухарест в 1998-му, я сховав Адріана у себе вдома і там зачинив. Один з акціонерів клубу прийшов із 700 тисяч євро готівкою в пакеті. Після їхньої зустрічі я побачив сліди порошка з незвичайним запахом в себе у вітальні", – пригадує Джованні.

Журналіст Емануель Розу все підтверджує – каже, це божевілля супроводжувало Муту з підліткового віку.

Але при тому який талант, га?!

У збірній Адріан забивав більше за Георге Хаджи, а в Пармі в сезоні-2002/03 наколотив 18 голів.

Клаудіо Раньєрі, як і багатьом іншим, здавалося, що Муту наближається до розквіту, і в 2003-му він попросив нового власника Челсі Абрамовича його купити.

Авжеж, ви не забули те літо – воно змінило ландшафт АПЛ на десятиліття. 11 новачків прибули на Стемфорд Брідж, і серед них Дем'ян Дафф, Ернан Креспо, Клод Макелеле, Джо Коул, Вейн Брідж.

Раньєрі нетямився від щастя: "Якось я казав, що Хассельбайнк схожий на акулу, а Карлтон Коул – на лева. Так-от Муту – це змія".

Підколодна, ага.

Адріан прибув до Лондона з діамантовими сережками в вухах і негайно купив Aston Martin Vanquish за 200 тисяч.

"Він так і не навчився ні їздити, ні паркуватися, тож вже за півроку штрафів назбирав стільки, що можна було купити ще одну таку тачку", – сміється Бекалі.

Втім, спочатку все йшло, як по маслу. Муту забив в дебюті з Лестером; за тиждень відзначився з Блекберном; ще далі – ефектний дубль Тоттенгему. 4 голи в 3 матчах!

Стемфорд на все горло скандував "Мутуууу!"

Більше так ніколи не було.

***

Муту мав красуню-дружину – телеведучу Александру Діну. Їх називали румунськими Пош та Бексом за талант, молодість, сексуальність.

Лондон знищив їхній шлюб – і після всього бруду й скандалів на суді малого Маріо лишили з матір'ю.

Тоді ж Адріан вперше надовго запив.

13 матчів без голів – вже й суперники знали, що він "на стакані". Якось після Бешикташа Адріан повіз Даніеля Панку "показати місто"– та так, що наступного ранку того шукав Мірча Луческу, який тоді тренував Орлів.

"Просто уяви: телефонує мені Луческу і каже, що ніде нема Панку. Вони весь Лондон обшукали! Не до секретів було. Я набрав Муту і сказав: "Негайно вези Панку сюди! Якщо не встигнеш на літак Бешикташа – посади на інший рейс!" – розказує Бекалі.

Адріан Муту та Александра Діну, libertatea.ro

Сам Муту теж давно нічого не приховує – каже, що Панку не при справах, а на кокаїн він підсів пізніше, у лютому 2004-го. Відтоді його виступи за Челсі нагадували фарс, і Клаудіо Раньєрі, залишаючи пост для Жозе Моурінью, дав тому підказку:

"Муту... може вирішити матч самотужки, але у нього проблеми з особистим життям. Придивися до цього пильніше".

Жозе придивився.

Він особисто знав братів Бекалі ще з 1998-го, коли працював скаутом Барселони на молодіжному Євро в Бухаресті, тож зібрав усіх і спитав – так чи ні?

***

"Жозе знав про проблеми Муту з наркотиками. Ми перебирали варіанти, шукали рішення. Це тягнулося години три. Адріан весь час дивився під ноги. Він вже не міг просто так припинити", – каже Бекалі.

Моурінью запам'ятав це інакше: "Я зібрав його з агентами, і ці румуни сміялися мені в обличчя і казали, що це велика брехня".

Ясно, він не повірив.

А хто б повірив, коли інтернетом гуляли фото, де Муту п'є кров порнозірки Лаури Андрешон?!

The newly single Mutu goes on a huge shagging spree.



It's all fun and games 'til he has a foursome with porn star Laura Andresan. Unfortunately for Adrian, it's a trap.



She's teamed up with a Romanian tabloid to secretly film herself shagging 4 footballers in 4 weeks. pic.twitter.com/htLQ3N0guP — The Upshot (@UpshotTowers) April 18, 2023

Жозе тоді ж порадив Роману Абрамовичу негайно здихатися румуна, і це був ключовий момент. Слово проти слова, тренер проти гравця! Нечувано, та президент тоді повірив клятвам наркомана, а той – авжеж! – забув їх через день і лише симулював травми.

"Мені байдуже, що мене оштрафують. Я хочу, щоб усі знали, що Румунія для мене найголовніша. Я буду грати проти Чехії, яким би не був ризик травми. Цей матч настільки важливий для збірної, що я не можу його пропустити", – Муту дуже любив пафосні фрази.

Жозе відповідав сухо: "Ніхто в Челсі не міг заборонити йому їхати до збірної. Ми нікому такого не кажемо, бо не маємо права".

І ще Моурінью тихо шукав помсти, замовляючи нібито випадкові допінг-тести для всієї команди.

Що цікаво – у 2006-му ФА оштрафувала Челсі за ці тести, бо де-юре вони не були законними. Тим не менше, у жовтні 2004-го саме на такому тесті в крові Муту знайшли кокаїн.

***

"Я не підсів, я це категорично заперечую. Єдина причина, чому я вжив той препарат – це щоб підсилити себе в сексі. Це смішно, але це так. Кокаїну я не вживав", – Муту заперечував десь місяць, а тоді все визнав.

Моурінью тріумфував – в ті роки у нього було багато перемог.

А от розгніваний Абрамович – то було страшне. Він вигнав Муту з клубу, розірвавши контракт, а тоді його юристи почали травити румуна, як звіра.

ФА не допомагала у цьому, а навпаки присудила лише 7 місяців поза грою, 20 тисяч штрафу і реабілітацію в наркологічному центрі, яка б Муту знадобилася й так. Ріо Фердинанд, що раніше пропустив тест на наркотики, відсидів на місяць більше, ніж Адріан, що на них попався!

Вже на початку 2005-го Муту був у Ліворно, а звідти перейшов до Ювентуса й Фіорентини, де в цілому грав добре. Чезаре Пранделлі знайшов до нього підхід.

Але олігарх не відпускав.

Челсі спочатку вимагав від Муту 22 млн 661 тисячу фунтів, що клуб потратив на Шона Райта-Філіпса, якого купив йому на заміну. Дивовижно, та ФІФА стала на бік Абрамовича – лише зменшила суму до 13,5 млн.

Що робити Муту? Він пішов до CAS – ті теж за Челсі. Тоді в Верховний суд Швейцарії – а ці ще й підняли суму штрафу до 17,1 млн. Понад те, у 2013-му ФІФА визнала винними ще й Ліворно з Юве, куди Муту переходив після Челсі, але санкції щодо них CAS невдовзі зняв. За все віддуватися мав сам Адріан – але чим?

"Якщо хочете, я повернусь, бо віддати просто не можу. Я не маю таких грошей", – божився футболіст.

"Ми використаємо всі правові методи, щоб повернути належні нам кошти, і ми продовжуватимемо це робити до останнього", – відповіли в Лондоні.

***

Коли в 2016-му юристи Абрамовича повторно прийшли до ФІФА, аби прискорити стягнення штрафу, там пошкодували Муту, що на той момент завершив кар'єру, і сказали, що не мають таких повноважень, проте Челсі знову пішов до CAS – і той постановив, що повноваження все ж є.

" Це надзвичайно дивно, що гравець, з яким клуб розірвав контракт, має платити компенсацію на основі попередньо сплаченої за нього суми, до встановлення якої він не мав жодного відношення", – обурювалася профспілка F IFPro.

Юристи, яких опитала The Guardian, теж хитали головами – мовляв, у суддів мавп'яча логіка.

Росіяни в ту пору мали шалений вплив на Європу, і не лише футбольну.

А що Муту? Після кокаїнового скандалу він більше ніколи не грав, як змолоду, мав репутацію паршивої овечки, а в 2010-му ще й повторно провалив допінг-тест – тепер через таблетки для схуднення. Його останніми клубами були Чезена, Аяччо, Петролул, Пуна Сіті.

Бувало, Адріан смішив заявами, типу, я юрфак закінчую, Достоєвського читаю, а ще "мені голос явився, що наказав всиновити китайського хлопчика, якого врятували в каналізації". Він хотів покращити свій імідж, але розуміння, що слід робити, не мав.

Лише останніми роками від нього почули виважені, дорослі слова:

"Якщо чесно, я не був готовим до Челсі. У нашому складі було 25 супертопів. Не було навіть двох матчів на помилки. Не було часу сердитися чи засмучуватися – конкуренти не пробачали. Якщо я не готовий – то готовий Креспо. Або Хассельбайнк. Або Дрогба. Я не знав, як впоратися з цим тиском, і мене накрила тривога. На душі було дуже порожньо. Фізично я все виконував, але зібратися, мотивувати себе не міг. От тоді й сталося те, що сталося".

Може, це вплив дружини? Муту втретє одружився в 2016-му і відтоді живе скромно.

Він тренував у чемпіонаті Румунії Клуж, Рапід, Крайову, їздив до Нефтчі, а у збірній Румунії U21 навіть досягав успіху, виводив її на Євро в 2021-му.

Останні його коментарі ЗМІ – це думки про гарну форму Фіорентини, головної команди його життя.

"Нарешті я поставив своє життя на правильні рельси, я захотів стати іншою людиною. Тепер я батько, чоловік, я тренер і надіюсь, що гравці зроблять висновки з моїх помилок. Футболістами треба бути 24 години, а не лише на тренуванні", – Муту осягнув цю істину надто пізно, щоб зробити кар'єру, але дуже вчасно, щоб врятувати життя.

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