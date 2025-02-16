Колишній віцепрезидент Федерації тенісу Франції засуджений до 10 років ув'язнення за зґвалтування

Жан-П’єр Дартавель, колишній віцепрезидент Федерації тенісу Франції, засуджений до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у зґвалтуванні.

Про це повідомляє L'Équipe.

74-річний Дартавель отримав вирок у четвер після триденного судового процесу в кримінальному суді департаменту Ду. Його звинувачували у неодноразових сексуальних злочинах, скоєних проти колишньої тенісистки у період із вересня 2016 року до березня 2018 року. На той час потерпілій було від 17 до 19 років, тоді як Дартавель був на 50 років старший за неї.

Сам Дартавель наполягав на тому, що все відбувалося за обопільною згодою. Дівчина, якій зараз 25 років, заявила в суді, що стосунки мали примусовий характер, а вона стала жертвою "контролю" з боку чоловіка, який був близький з її батьками в тенісному світі.

Прокурор Франсуа Прело, виступаючи перед винесенням вироку, наголосив, що обвинувачений не висловив каяття у скоєному. Суд підтримав прокурорську вимогу щодо 10-річного терміну ув’язнення.

У 2017-му Дартевель брав участь у виборах президента Федерації тенісу Франції, але з невеликою перевагою його обійшов Бернар Джудічеллі.