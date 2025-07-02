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СК Полтава націлилась на трансфер ексгравця Дніпро-1

Олександр Булава — 2 липня 2025, 18:59
СК Полтава націлилась на трансфер ексгравця Дніпро-1
Микита Кононов
ФК ЮКСА

Першим новачком СК Полтава у літнє трансферне вікно може стати правий захисник ЮКСА Микита Кононов.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

22-річний футболіст є вихованцем дніпровського футболу, виступав за юнацьку збірну U17 та має досвід в УПЛ (4 матчі за Дніпро-1).

Минулого сезону зіграв 9 матчів за ЮКСА у всіх турнірах, відзначився 1 голом.

Раніше повідомлялося, що Полтава може припинити співпрацю одразу з чотирма гравцями.

Нагадаємо, за підсумками чемпіонської групи Першої ліги Полтава посіла друге місце та напряму вийшла в УПЛ.

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СК Полтава

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