СК Полтава націлилась на трансфер ексгравця Дніпро-1
Микита Кононов
ФК ЮКСА
Першим новачком СК Полтава у літнє трансферне вікно може стати правий захисник ЮКСА Микита Кононов.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
22-річний футболіст є вихованцем дніпровського футболу, виступав за юнацьку збірну U17 та має досвід в УПЛ (4 матчі за Дніпро-1).
Минулого сезону зіграв 9 матчів за ЮКСА у всіх турнірах, відзначився 1 голом.
Раніше повідомлялося, що Полтава може припинити співпрацю одразу з чотирма гравцями.
Нагадаємо, за підсумками чемпіонської групи Першої ліги Полтава посіла друге місце та напряму вийшла в УПЛ.