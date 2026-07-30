"Дніпро-Арену" разом з навчально-тренувальною базою виставлять на відкриті аукціони

"ПриватБанк" оголосив про продаж найбільших об'єктів стягнутого майна, отриманого у рахунок погашення проблемних кредитів ще до націоналізації.

Про це інформує пресслужба банку.

Так, до кінця 2026 року на відкриті аукціони будуть виставлені три найбільші об'єкти: стадіон "Дніпро-Арена" разом з Учбово-тренувальною базою, Торговельний центр "Приозерний" у місті Дніпро, а також об'єкти власності які використовуються в роботі курорту Буковель та будівель готельних комплексів Radisson та Гуртожиток.

"Дніпро-Арена" – футбольний стадіон на понад 31 тис. глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році. Спортивний комплекс включає сучасну інфраструктуру для проведення матчів та тренувань, зокрема VIP-зони, медіацентр, ресторан, систему підігріву поля та освітлення.

Разом зі Стадіоном банк планує реалізувати навчально-тренувальну базу в Придніпровську. Комплекс займає значну територію та включає сім футбольних полів, критий манеж, житлові корпуси для спортсменів, медико-відновлювальний центр, басейн та тренажерний зал.

Усі об'єкти реалізовуватимуться виключно через відкриті аукціони Prozorro.

Варто зазначити, що "Дніпро-Арена" та тренувальна база вже виставлялися "ПриватБанком" на продаж у 2022 та 2025 році.