Сістерс з хеттриком Козуб декласували Ладомир у 15 турі Прайм ліги

Одеські Сістерc здобули розгромну перемогу над ФК Ладомир у межах 15-го туру елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок – Прайм ліги сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 7:0.

Вже за підсумками першого тайму одеський колектив мав перевагу над суперницями у 6 голів. Дублями відзначилися Осіпян та Козуб, а також голи забивали Кольменарес і Калініна.

Після перерви гості не бачили сенсу продовжувати й далі декласовувати суперника, тому лише Козуб відзначилася ще одним забитим м'ячем, оформивши хеттрик.

Чемпіонат України серед жінок – Прайм-ліга

15 тур, 8 листопада

Ладомир (Володимир) – Сістерс (Одеса) – 0:7 (0:6)

Голи: 0:1 – 6 Осіпян, 0:2 – 11 Кольменарес, 0:3 – 17 Калініна, 0:4 – 19 Козуб, 0:5 – 39 Осіпян, 0:6 – 43 Козуб, 0:7 – 75 Козуб

Зауважимо, що протягом своєї історії Сістерс та Ладомир зустрічалися 9 разів, і у всіх поєдинках перемогу здобувала одеська команда.

Нагадаємо, що у попередніх матчах туру Пантери здобули першу перемогу в сезоні, а Харків програв Колосу.