Синчук – про матч проти Панами: Ми зібралися, щоб грати у футбол, а не затягувати час

Лідер збірної України U-20 розкритикував стиль гри збірної Панами у матчі групового етапу юнацького чемпіонату світу.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

"Ми зібралися тут, на таких турнірах, щоб грати у футбол, а не лежати, затягувати час. Приїхали грати у футбол, показувати свій клас, а не грати у таку гру", — розповів Синчук.

Збірна України зіграла з командою Панами внічию. Єдиним голом у складі "синьо-жовтих" відзначився Геннадій Синчук. Він забив з пенальті на 6 хвилині та був визнаний найкращим гравцем матчу.

Наступний поєдинок збірна України проведе 3 жовтня проти збірної Парагваю, яка має стільки ж очок, як і "синьо-жовті".

Раніше Федорчук заявив, що Синчук виглядає на полі не гірше, ніж Ярмоленко чи Коноплянка.