Син Сімеоне покине Наполі наприкінці сезону
Аргентинський нападник Джованні Сімеоне готовий покинути Наполі наприкінці поточного сезону.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією, син головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне вже став об’єктом інтересу двох неназваних клубів Серії А.
Сімеоне-молодший виступає за Наполі з літа 2023 року. У поточному сезоні на рахунку 29-річного аргентинського нападника 2 голи та 2 асисти у 31 матчі за Наполі в усіх турнірах. Контракт гравця діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 8 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про те, що Кевін Де Брейне погодився перейти у Наполі на правах вільного агента.
Вчора, 11 травня, Наполі у 36 турі Серії А зіграв унічию з Дженоа 2:2, підпустивши до себе Інтер на відстань 2 очок за 2 тури до фінішу чемпіонату.