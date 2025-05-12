Син Сімеоне покине Наполі наприкінці сезону

Аргентинський нападник Джованні Сімеоне готовий покинути Наполі наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Cholito #Simeone is ready to leave #Napoli in the summer transfer window. Two #SerieA’s clubs have already shown interest. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 11, 2025

За його інформацією, син головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне вже став об’єктом інтересу двох неназваних клубів Серії А.

Сімеоне-молодший виступає за Наполі з літа 2023 року. У поточному сезоні на рахунку 29-річного аргентинського нападника 2 голи та 2 асисти у 31 матчі за Наполі в усіх турнірах. Контракт гравця діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 8 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Кевін Де Брейне погодився перейти у Наполі на правах вільного агента.

Вчора, 11 травня, Наполі у 36 турі Серії А зіграв унічию з Дженоа 2:2, підпустивши до себе Інтер на відстань 2 очок за 2 тури до фінішу чемпіонату.