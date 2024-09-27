Власник Валенсії підозрюється у розкраданні коштів клубу

Антикорупційна служба Іспанії проводить розслідування щодо власника футбольного клубу Валенсії Пітера Ліма.

Про це повідомляє elDiario.es.

Зазначається, що після скарги колишнього віцепрезидента команди Мігеля Зоріо, Лім підозрюється у переведенні 23 мільйонів доларів з клубу у свої компанії, що може бути пов'язано з відмиванням грошей та неналежним управлінням.

Документи надані Зоріо вказують на те, що "Meriton Holdings" виставила команді рахунки на суму 23,3 мільйона доларів за невказані послуги.

Прокуратура має шість місяців для ухвалення рішення щодо відкриття справи.

Зазначимо, що наразі "кажани" за 7 стартових турів Ла Ліги набрала 5 з 21 можливих очок та посідають 17 місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, нещодавно Валенсія зіграла у безрезультативну нічию з Осасуною (0:0).