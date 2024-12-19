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Валенсія "не для продажу", але Лім все одно готовий розглянути пропозиції

Олексій Погорелов — 19 грудня 2024, 21:26
Валенсія не для продажу, але Лім все одно готовий розглянути пропозиції
Пітер Лім
The Athletic

Президент Валенсії Лей Хун Чан заявила, що іспанський клуб не продається. Однак власник "кажанів" Пітер Лім буде готовий розглянути будь-які пропозиції, які надійдуть.

Слова 60-річної сінгапурки наводить The Athletic.

"Син власника входить до ради директорів, і власник не говорив зі мною про це питання. Він не виставляв клуб на продаж. Я не чула про жодну пропозицію, і вона не лежить на столі.

Якщо буде приваблива пропозиція, її обов'язково вивчать, але з продажем не поспішають. Я бачу, що (Лім) все ще налаштований, він підтримує нас, продовжив кредит. Пітер, якого я знаю, не продає свої активи задешево", – сказала Чан.

Пітер Лім є одним з найбагатших людей Сінгапуру. Він придбав Валенсію у 2014 році.

Бізнесмен став вкрай непопулярним серед переважної більшості прихильників клубу, а в останні роки його власність стала предметом протестів з боку фанатів іспанського колективу.

На даний момент Валенсія займає останнє місце у таблиці чемпіонату Іспанії, вигравши всього два матчі та заробивши одинадцять очок.

Нагадаємо, що співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф збільшив свою частку у клубі, інвестувавши велику суму.

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