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Син Роналдіньо залишив Барселону: гравець продовжить кар'єру у скромному англійському клубі

Руслан Травкін — 15 серпня, 00:40
Син Роналдіньо залишив Барселону: гравець продовжить кар'єру у скромному англійському клубі
x.com/deadlinedaylive. Жоао Мендес (по центру)

Бразилець Жоао Мендес перейде до англійського Бернлі.

Про це повідомляє журналіст Марко Феліпе у соцмережі "Х" (Twitter).

Мендес — cин легенди футболу Роналдіньо. Починав свій шлях 19-річний Жоао у Крузейро, але весною 2023 приєднався до Барселони. Грає на позиції нападника або правого вінгера.

З англійським клубом гравець підпише контракт до літа 2026 року.

Бернлі у сезоні 2023/2024 виступав в АПЛ, але вилетів із еліти, тому цей сезон проведе у Чемпіоншипі. Команда є одним із претендентів на підвищення у класі.

Барселона Бернлі Роналдінью

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