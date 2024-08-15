Син Роналдіньо залишив Барселону: гравець продовжить кар'єру у скромному англійському клубі

Бразилець Жоао Мендес перейде до англійського Бернлі.

Про це повідомляє журналіст Марко Феліпе у соцмережі "Х" (Twitter).

Мендес — cин легенди футболу Роналдіньо. Починав свій шлях 19-річний Жоао у Крузейро, але весною 2023 приєднався до Барселони. Грає на позиції нападника або правого вінгера.

З англійським клубом гравець підпише контракт до літа 2026 року.

Бернлі у сезоні 2023/2024 виступав в АПЛ, але вилетів із еліти, тому цей сезон проведе у Чемпіоншипі. Команда є одним із претендентів на підвищення у класі.