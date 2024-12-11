Весь у батька: син Мессі здивував соцмережі феноменальним дриблінгом

Син нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі став справжньою зіркою у соціальних мережах.

Відео дриблингу 8-річного Матео облетіло Інтернет. Маленький хлопчик на швидкості обходить та просто "возить" своїх суперників.

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Користувачі у Тіктоку в захваті від того, як середній син легендарного футболіста контролює м'яч, наголошуючи, що ДНК-тест не потрібен.

Нагадаємо, в академію Інтер Маямі також ходять і двоє інших дітей Ліонеля – Тьяго та Чіро.

Цього сезону на рахунку Мессі-старшого 21 гол та 18 асистів у 22 матчах МЛС.