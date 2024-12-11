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Весь у батька: син Мессі здивував соцмережі феноменальним дриблінгом

Богдан Войченко — 11 грудня 2024, 11:50
Instagram
Весь у батька: син Мессі здивував соцмережі феноменальним дриблінгом

Син нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі став справжньою зіркою у соціальних мережах.

Відео дриблингу 8-річного Матео облетіло Інтернет. Маленький хлопчик на швидкості обходить та просто "возить" своїх суперників.

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Користувачі у Тіктоку в захваті від того, як середній син легендарного футболіста контролює м'яч, наголошуючи, що ДНК-тест не потрібен.

@risingballers Mateo Messi is left footed 👀💫 he dribbles just like his father ❤️ #MateoMessi #Messi #Leomessi #lionelmessi #mateomessi #goat #legend #intermiami #intermiamicf #dribbling #cold #golazo #goal #footballtiktok #futbol #futebol #wonderkid #risingballers #ballers #4u #10 (VIA: @fanbaseanakmessi ♬ original sound - cfctheo

Нагадаємо, в академію Інтер Маямі також ходять і двоє інших дітей Ліонеля – Тьяго та Чіро.

Цього сезону на рахунку Мессі-старшого 21 гол та 18 асистів у 22 матчах МЛС.

ВІДЕО Інтер Маямі Ліонель Мессі