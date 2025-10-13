Українська правда
Син Грізманна вже повторює батька: 6-річний Амаро вразив дриблінгом, обігравши половину команди

Богдан Войченко — 13 жовтня 2025, 11:09
Здається, футбольний талант у родині Грізманнів, і це справжня сімейна спадковість.

6-річний син французької зірки Атлетико Мадрид, Амаро, став зіркою соцмереж після відео, де він продемонстрував божевільний дриблінг.

Маленький футболіст легко обіграв майже половину суперників, показавши фірмові фінти, які так добре знайомі фанатам Антуана.

Нагадаємо, сам 34-річний футболіст цього сезону відзначився лише одним голом у восьми матчах іспанського чемпіонату. Контракт гравця з "матрацниками" спливає влітку 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Грізманн забив 200-й гол за Атлетико у матчі проти Айнтрахта у межах 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

