Син Буффона отримав виклик у юнацьку збірну Чехії

Син легенди збірної Італії Джанлуїджі Буффона, Луї, отримав виклик у збірну Чехії U-18.

Про це повідомляє Футбольна асоціація Чехії.

17-річний футболіст проведе зі збірною тренувальні збори в Пісеку. Ймовірно, він також буде викликаний на березневі матчі проти Англії, Франції та Португалії.

Луї наразі грає на позиції півзахисника у складі футбольного клубу Піза.

Джанлуїджі був у стосунках із чеською моделлю Аленою Шередовою. Після народження Луї вони згодом зіграли весілля, але в 2014 році вирішили розійтися.

Нагадаємо, нещодавно Буффон підтримав наставника Ювентуса, який зіштовхнувся з критикою.