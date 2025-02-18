Син Буффона отримав виклик у юнацьку збірну Чехії
Луї Буффон
Син легенди збірної Італії Джанлуїджі Буффона, Луї, отримав виклик у збірну Чехії U-18.
Про це повідомляє Футбольна асоціація Чехії.
17-річний футболіст проведе зі збірною тренувальні збори в Пісеку. Ймовірно, він також буде викликаний на березневі матчі проти Англії, Франції та Португалії.
Луї наразі грає на позиції півзахисника у складі футбольного клубу Піза.
Джанлуїджі був у стосунках із чеською моделлю Аленою Шередовою. Після народження Луї вони згодом зіграли весілля, але в 2014 році вирішили розійтися.
Нагадаємо, нещодавно Буффон підтримав наставника Ювентуса, який зіштовхнувся з критикою.