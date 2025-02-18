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Син Буффона отримав виклик у юнацьку збірну Чехії

Руслан Травкін — 18 лютого 2025, 16:07
Син Буффона отримав виклик у юнацьку збірну Чехії
Луї Буффон
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Син легенди збірної Італії Джанлуїджі Буффона, Луї, отримав виклик у збірну Чехії U-18.

Про це повідомляє Футбольна асоціація Чехії.

17-річний футболіст проведе зі збірною тренувальні збори в Пісеку. Ймовірно, він також буде викликаний на березневі матчі проти Англії, Франції та Португалії.

Луї наразі грає на позиції півзахисника у складі футбольного клубу Піза.

Джанлуїджі був у стосунках із чеською моделлю Аленою Шередовою. Після народження Луї вони згодом зіграли весілля, але в 2014 році вирішили розійтися.

Нагадаємо, нещодавно Буффон підтримав наставника Ювентуса, який зіштовхнувся з критикою.

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