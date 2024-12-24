Буффон підтримав Мотту, який зазнає критики в Ювентусі

Колишній воротар Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон підтримав головного тренера туринців Тьяго Мотту, який зазнає критики через невдалі результати команди.

Слова легендарного голкіпера цитує портал La Stampa.

"Я дуже поважаю Тьяго Мотту і дуже впевнений в тому, що він будує. Мотта – скрупульозний тренер, підготовлений, звиклий до певних рівнів. Досить порівнювати його з Аллегрі. Один багато виграв, Тьяго починає зараз: тими, хто їх порівнює, рухає бажання насолити оточенню Ювентуса", – сказав Буффуон.

Після 17 зіграних матчів Ювентус розташувався на шостій позиції турнірної таблиці, набравши 31 очко. Туринці не зазнали досі жодної поразки в чемпіонаті, хоча мають 10 нічиїх.

Напередодні підопічні Мотти здобули перемогу над Монцею, як після цього звільнила головного тренера. Команду очолив колишній гравець Дженоа, Мілана та збірної Італії Сальваторе Боккетті.